Ay başında evleniyor!

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde attığı kritik golle takımına zaferi getirmiş ve takımının şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı. Derbi zaferinin ardından Söyüncü, özel hayatında da önemli bir adım atmıştı. Söyüncü, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Serra Pakdemir ile sade bir törenle nişanlanmıştı.

TARİH NETLEŞTİ!

Evlilik için ilk adımı atan Çağlar Söyüncü'nün nişanlısı Serra Pakdemir, güzelliğiyle herkesin beğenisini toplamış ve görenleri kendine hayran bırakmıştı. Hem saha içinde hem de saha dışında önemli anlar yaşayan Söyüncü ve Serra Pakdemir çiftinin düğün tarihi de belli oldu. Çift iddiaya göre Süper Lig sezonunun bitmesinin hemen ardından nikah masasına oturacak. 2 Haziran'da evlenecekleri iddia edilen çiftin bu kadar hızlı davranmasının sebebi ise, Söyüncü'nün 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Milli formayla boy gösterecek olması gösterildi.