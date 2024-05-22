Madalyonun öbür yüzü

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde açık artırma yapıldı. Müzayedenin en önemli parçaları arasında ise Fatih Sultan Mehmet'in portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon vardı.

Madalyon 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı. Açık artırma sonucunda 1.4 milyon sterline (57 milyon 300 bin TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen madalyonun üzerinde "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazılı olduğu kaydedildi.