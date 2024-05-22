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Konya’ya şampiyonluk çıkarması

Galatasaray yönetimi, kulüp üyeleri, cezalı Hakim Ziyech dahil tüm futbolcular tam kadro Konya maçında olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Konya’ya şampiyonluk çıkarması

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Galatasaray'da tüm gözler Konyaspor maçına çevrilmiş durumda. Sarı- Kırmızılı takım, zorlu mücadeleden 1 puan ya da galibiyetle ayrılması durumunda Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray yönetiminin de bu kritik maçta herkesin Konya'ya gelmesini istediği öğrenildi. Yönetimdeki tüm isimlerin, kulüp üyelerinin, cezalı durumda bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech dahil tüm futbolcular ve teknik heyetin pazar günkü maçta Konya'da hazır bulunacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı futbolcular taraftarının da desteğiyle Konya'dan şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor.

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