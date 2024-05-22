Evlilik desteği hesapta

Gençlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan evlilik desteğinin ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler dün itibarıyla başladı" diye konuştu.



Deprem bölgesinde hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu aktaran Göktaş, "Başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. İlk etapta başvurusu onaylanan ve eğitim programına katılan 450 çifte 67.5 milyon lira destek vereceğiz" dedi.

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