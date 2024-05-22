Avrupa’nın zirvesinde

Son olarak Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile bütün istatistikleri alt üst ediyor. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda hiç maç kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler, adını tarihe yazdırmayı başardı. Fenerbahçe tüm kulvarlarda elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekiyor.

Sarı Kanarya, bu sezon 43 maç kazanarak Manchester City'den sonra Avrupa'da en çok maç kazanan takım oldu. İngiltere Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan City'nin ise 44 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, namağlup Bayer Leverkusen, Sporting Lizbon, Real Madrid, Liverpool, Rangers ve Galatasaray gibi takımları geride bıraktı. Tüm kulvarlarda 141 gol atan Fener, Avrupa'da en çok gol atan 6. takım konumunda.