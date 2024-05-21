İran yasta

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, önceki gün Azerbaycan ile ortak yapılan Aras nehri üzerindeki iki barajı hizmete açtı. Törenin ardından, Tebriz'e dönmek için VIP helikoptere binerek yola çıktı. İçinde Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, iki üst düzey subay ve üç mürettebatı bulunan helikopterle, bir süre sonra irtibat kurulamadı.

Konvoydaki 2 helikopter Tebriz'e dönerken, Reisi'nin helikopterine ulaşılamadı. Bayraktar Akıncı, iddiaya göre sis ve aşırı rüzgar yüzünden dağlık alana çakılan helikopterin enkazının yerini belirleyip koordinatları ilgililere ulaştırdı. Tam 15 saat enkazdan, tam 9 cansız beden çıkarıldı. Bu arada Reisi'nin yerine Muhammed Muhbir atandı. Muhbir'in 50 gün içinde ülkeyi seçime götüreceği vurgulandı.



AKINCI BULDU

Van İHA Komutanlığı'ndan havalanan Akıncı İHA, Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, dönüşte Van Gölü üzerinde ay-yıldız çizdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı ile ilgili "Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum" sözlerini kaydetti.



ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ

Reisi, siyasi tutukluların idam edilmesinde etkili olduğu iddiasıyla Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alındı. Reisi, Hamaney sonrası dini liderlik için en güçlü adaylardandı. Helikopterin ise Amerikan yapımı Bell 212 model olduğu öğrenildi.



DÜNYA ŞOKTA

- AB: İran'a Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümleri nedeniyle içten taziyelerimizi iletiyoruz.

- AZERBAYCAN: Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, bizi derinden sarstı.

- RUSYA: Moskova'nın gerçek dostlarının bu elim kaza sonucu ölmelerini, derin üzüntüyle karşıladık.

- FRANSA: Fransa, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle İran'a taziyelerini iletti.

- IRAK: Bu acı trajedi sırasında kardeş İran halkı ve yetkilileriyle dayanışma içindeyiz...



İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

Hukukçu din adamı kimliğiyle bilinen İbrahim Reisi, 14 Aralık 1960'ta İran'ın Meşhed kentinde doğdu. 5 yaşındayken babası öldü. Reisi, 1979'daki devrimin ardından kariyerine 1981'de Kereç Savcısı olarak başladı. 25 yaşındayken Tahran Başsavcı Vekilliği makamına oturdu. İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988'de hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren 4 kişilik komitede yer aldı. 19 Mayıs 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan Reisi, o dönemdeki Cumhurbaşkanı Ruhani'ye karşı seçimi kaybetti. 18 Haziran 2021'de oyların yüzde 62'sini alarak açık ara farkla kazanıp ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kız Kalesi ve Hüdafarin barajlarının açılışı için bir araya gelmişti.



ÇİRKİN EĞLENCE

Kaza sonrası İran'da rejim muhalifleri sokaklara çıktı. Bazı kadınların evlerinden video çekerek dans ettiği ve sevindikleri görüntüler paylaşıldı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı...