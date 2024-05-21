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İlk maçta kazanan yok

1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Çorum ile Bodrum 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı 24 Mayıs’ta oynanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
İlk maçta kazanan yok

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Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum ile Bodrum karşılaştı. 47'de hızlı kullanılan taç atışı sonrası Gökdeniz'in pasında Samet topu ağlara yolladı. Çorumlu futbolcular hakeme taç kararının yanlış verildiğini söyleyerek büyük tepki gösterdi. 58'de Atakan, kaleye 35-40 metre mesafeden yaptığı frikik vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1. Çorum'da Ahmet İlhan 64'te, Teknik Direktör Serkan Özbalta ise 72'de kırmızı gördü. Rövanş 24 Mayıs'ta oynanacak ve turu geçen Sakarya ile final oynayacak.

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