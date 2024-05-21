İlk maçta kazanan yok

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum ile Bodrum karşılaştı. 47'de hızlı kullanılan taç atışı sonrası Gökdeniz'in pasında Samet topu ağlara yolladı. Çorumlu futbolcular hakeme taç kararının yanlış verildiğini söyleyerek büyük tepki gösterdi. 58'de Atakan, kaleye 35-40 metre mesafeden yaptığı frikik vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1. Çorum'da Ahmet İlhan 64'te, Teknik Direktör Serkan Özbalta ise 72'de kırmızı gördü. Rövanş 24 Mayıs'ta oynanacak ve turu geçen Sakarya ile final oynayacak.

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