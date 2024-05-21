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Dünya yıldızı Mbappe, Arda Güler'in eşsiz bir yetenek olduğunu belirtti

Kylian Mbappe, milli yıldızımızla ilgili olarak, “Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı” dedi. İspanyol medyası, Villarreal maçında 2 gol atan Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’den övgüyle bahsetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Dünya yıldızı Mbappe, Arda Güler’in eşsiz bir yetenek olduğunu belirtti

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Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana gündemden düşmeyen Arda Güler, Villarreal maçında attığı 2 golle yine kendisine hayran bıraktı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, dünyanın en önemli futbolcularından Kylian Mbappe'yi de etkilemiyi başardı. Mbappe, Arda Güler'i Villarreal maçında takip etti.

Fransız yıldız Mbappe, Güler hakkında şu sözleri kullandı: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı" Mbappe, Arda Güler hakkında Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni ile konuştu. Güler, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 3 gol atan oyuncular arasında 70,7 dakikada bir gol bularak dakika başına gol istatistiğinde Avrupa'nın en iyisi olmayı başardı. Villarreal maçı sonrası konuşan Arda Güler, "Oynamadığım zamanlarda bile Ancelotti benimle sürekli iletişim halindeydi. Bana sabırlı olmamı ve çalışmaya devam etmemi, zamanımın geleceğini söyledi. Bu sözler bana gerçekten güven verdi. Topa aşığım, futbol oynamayı seviyorum ve Allah'a şükür bu golleri atıyorum" dedi.

TÜRK'ÜN YAPTIĞI AÇIKLANAMAZ
Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı maçlarda gollerine devam eden Arda Güler yine İspanyol medyasında manşetleri süsledi. İspanyol medyasından Relovo, "Türk'ün ne yaptığı açıklanamaz. Ya da evet, öyle çok iyi. Arda Güler'in tüm La Liga'da kaleyi bulan 6 şutu var ve 6 gol attı. Güler turnuvada sadece 4 maça çıktı ve turnuvanın en iyi U-19 golcüsü gibi görünüyor" ifadeleri yer aldı. Marca gazetesinin 'İnanılmaz Güler' başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı; "19 yaşında ve sezonun son bölümünde nasıl bir çıkış yapıyor" As gazetesi ise Arda ile ilgili olarak 'Türk dinamiti' manşetini attı...

HAZARD'I YAKALIYOR
İspanyol devi Real Madrid formasıyla 10 maçta 6 gol atan Arda Güler, dünya futbolunun efsane oyuncularından Eden Hazard'ı gol sayısında yakalamak üzere. Fransız yıldız, Real Madrid kariyerinde 7 gol atmıştı. Arda Güler, La Liga'da 373 dakika süre almasına rağmen 6 gole ulaştı. 1 gol daha atarsa Hazard'ı yakalayacak.

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