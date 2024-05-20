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Beyaz melek

Asrın felaketinden yaralı olarak kurtulan Gülseren Aykanat, kendisi gibi depremzedelere kol kanat açtı. Kendini Hatay’lı ihtiyaç sahiplerine adadı...

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
Beyaz melek

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Hatay^da 3 çocuk annesi ev hanımı Gülseren Aykanat, eşinin işi nedeniyle uzun süre Suudi Arabistan'da yaşadı. 2012'de memleketi Hatay'a dönen Aykanat, hem eşini hem de anne ve babasını kaybedince 'İyilikte Buluşanlar Ekibi'ni kurup yardım dağıtmaya başladı. Ancak Aykanat, asrın felaketinde evinden yaralı olarak çıkarıldı. Deprem, ekibinden 14 kişiyi aldı. Beyninde pıhtı oluşan ve riske rağmen tedavi olmayı reddedip yine gönüllüler ile irtibat kurmaya çalıştı. Yine yardım dağıtmayı aksatmadı. Depremde 12 yakınını da kaybeden Aykanat'a çevresindekiler 'Beyaz Melek' adını taktı. 'Dünyayı iyilik kurtaracak' sloganı ile yola çıktıklarını belirten Aykanat, "İyileştirdikçe iyileştiğimi fark ettim. Ortak noktamız iyilik. Güldürdüğümüz her yüzün iyileştirdiğimiz her insanın bize ne kadar iyi geldiğini fark ettik. Biz sevginin içinde boğuluyoruz" ifadesini kullandı.

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