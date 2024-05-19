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Trabzonspor Başakşehir'i yenerek 3.'lüğü garantiledi

Trabzonspor, Başakşehir’i 45+2’de Onuachu’nun attığı golle devirerek rakibinin 5 maçlık serisine son verdi. Fırtına, perşembe günü kupa finalinde Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi moral depoladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Trabzonspor Başakşehir’i yenerek 3.’lüğü garantiledi

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Trabzonspor Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi. 11. dakikada Başakşehir etkili geldi. Ön alan baskısında topu kazanan Berkay kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu, şutunu çekti ancak Denswil topu çizgiden çıkardı. Trabzonspor, 36'da Visca ile gole çok yaklaştı. Boşnak yıldız, ceza sahasına girip şutunu çekti ancak top direğe de temas ederek üstten dışarı çıktı.

İlk yarının son dakikasında Trabzonspor golü buldu. Visca'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Meunier arka direğe ortaladıı. Arka direkte topa iyi yükselen Onuachu topu ağlara gönderdi. 58. dakikada Onuachu'nun kafayla ağlara gönderdiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

74'te Figueiredo'nun şutu önce direk sonra Uğurcan'a çarparak kornere çıktı. 1 dakika sonra Fountas kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Karadeniz Fırtınası, rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi biletini cebine koydu.

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