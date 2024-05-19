Sosyal isyan!

Bir dönem atv'de yayınlanan "Safir" dizisiyle adından söz ettiren Özge Yağız, geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesinde 43. sırada yer almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra tescilli güzelliği ile de dikkat çeken Yağız, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok hayranı olan güzel oyuncuyu, Instagram'da 4.2 milyon kişi takip ediyor. Sık sık fotoğraflar paylaşan Yağız, son zamanlarda ise sosyal medyadan bir hayli şikayetçi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Özge Yağız, son zamanlarda kendisine sürekli sosyal medyadan hakaret, taciz ve cinsel içerikli fotoğraflar gönderen hesaplar hakkında işlem başlattı. Yağız, avukatı aracılığıyla kendisine uzun zamandır hakaret ve taciz eden belirli hesaplara suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Yağız'a, kişilik haklarına yönelik saldırının katlanarak arttığı belirtildi.