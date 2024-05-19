Kazanç haftası: Borsa zirvede yer aldı

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.036,41, en yüksek 10.652,28 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,34 ile Ahlatcı Doğalgaz oldu.

Ahlatcı Doğalgaz'ı, yüzde 14,60 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 13,01 ile Ülker Bisküvi izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,41 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,82 ile QUA Granite Hayal Yapı ve 5,82 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,76 yükselişle 2.491 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 artışla 16 bin 302 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,04 artışla 32,2300 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76 yükselişle 35,0060 lira oldu.