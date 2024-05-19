Kalbi durana kadar dövdüler

Bursa İnegöl'de 14 yaşındaki H.K., sosyal medyada tartıştığı 17 yaşındaki S.E. ve 16 yaşındaki Y.G. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında bu kez yüz yüze başlayan tartışma büyüyünce, S.E. ve Y.G., H. K.'yı darp etmeye başladı. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle H.K., kalbi durunca yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen sürücü ve vatandaşlar araya girip, saldırganları uzaklaştırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından duran kalbi yeniden çalıştırılan H.K. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırganlar Y.G. ve S.E. ise polis tarafından yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN