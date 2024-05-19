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Dup'duru' aşk!

Real Madrid’de forma giyen gururumuz Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Bu görüntülere beğeni yağdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Dup’duru’ aşk!

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Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alt yaş basketbol takımlarında forma giyen Duru Nayman (19), Arda Güler ile birlikte Madrid'e gitti. Havalimanında Arda'nın hemen önünde çıkarken İspanyol basınının dikkatini çekti. Arda Güler ve Duru Nayman'ın ilişkileri, yıldız futbolcunun yaptığı paylaşımla kesinleşti.

Güler, 'Son zamanlarda hayatım' notuyla çoklu bir paylaşımda sevgilisi Duru Nayman'a da yer verdi. Güler'in paylaştığı son fotoğraflar, taraftarlar ve futbolseverler tarafından binlerce kez beğenildi. Arda'nın özellikle sevgilisi Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğunu gözler önüne serdi. Bu arada Arda'nın paylaştığı fotoğraflarda sevgilisinin boynundaki kolyenin ucuna takılı bir yüzük olduğu da iddia edildi.

Arda Güler'in 'Tatil yok!' notuyla paylaştığı fotoğrafta kas kütlesi dikkatleri çekti. 19 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transferi sonrasında fiziksel değişimi şaşırtmaya devam ediyor. İspanyol taraftarların sevgilisi konumundaki Arda Güler'in, bugün saat 20.00'de oynanacak Villarreal maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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