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'Cep'ten soygun

Sahtekarlar, bu kez hukuk uzmanını dolandırdı. Doç. Dr. Ahmet Akman'ın SİM kartı, telefona gelen bir mesajla kopyalandı. Hesabındaki 1 milyon 400 bin TL buharlaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
’Cep’ten soygun

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Dolandırıcılar, insanları tuzağa düşürmede sınır tanımadı. Her gün yeni bir yöntemle amaçlarına ulaştı. Son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Akman, SİM'sarların yalanına kandı. İddiaya göre Akman, 444 ile başlayan bir numara tarafından arandı. Karşıdaki şahıs Akman'a "Hesabınızı takibe aldık, şifrenizi kesinlikle değiştirmeyin" talimatını tekrarladı. Akman ne olduğunu anlamaya çalışırken bir süre sonra "Kayıt yaptırın" mesajını aldı. Bunun üzerine banka hesabını kontrol ettiğinde kısa süre içinde 1 milyon 400 bin TL'nin çekildiğini anladı.

KAÇAK TELEFON KULLANDI
Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların Akman'ın SİM kartını kopyaladığı, takibi yapılamaması için de yurt dışından getirilen kayıt dışı cep telefonuna takılıp, hesabının boşalttıklarını saptadı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışmalara başladı.
Tolga YANIK

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