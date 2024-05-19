Antalya’da Alex dönemi

Yeni sezonda Sergen Yalçın'la devam etmeyecek olan Antalyaspor teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza ile anlaşma sağladı. Brezilyalı hoca ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını belirten Basın Sözcüsü Alkan Evren," Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı.

Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz" dedi.



HAZIR MISIN ANTALYA?

Son olarak Brezilya 2. Lig ekibi Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam imza sonrası, "Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum! Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum! Seversin!" diye konuştu.