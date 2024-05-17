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Turkuvaz'da ihracat zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Turkuvaz’da ihracat zirvesi

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Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ile Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasından sonra, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner'in sorularını yanıtlayacak.

Program TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşması ile devam edecek. Zirvenin "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz yer alacak. Zirve, turkiyeihracatseferberligi.com ve Sabah TV'den izlenebilecek.

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