F.Bahçe Beko farklı başladı

Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki ilk maçında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim'i 102-72 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, seride 1-0 öne geçti. Yarın 18.00'de ikinci maç oynanacak ve Fenerbahçe Beko kazanırsa yarı finale kalacak.

Günün diğer maçında Beşiktaş Emlakjet, Manisa BB'yi ağırladı. Siyah-Beyazlılar rakibini 92-74 yendi ve seride 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın 20.30'da oynanacak.

Bugün çeyrek final ikinci maçlarında saat 18.00'de Türk Telekom-Anadolu Efes, 20.00'de G.Saray-Karşıyaka maçları var. Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas ilk maçlarını kazandı ve rövanşları alırsa yarı finale kalacaklar.