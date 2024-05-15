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Emre Gökay sürprizi

Fenerbahçe’nin Sivasspor’un genç yeteneği ile prensip anlaşmasına vardığı ve Sivas’a 2,5 milyon Euro ödeneceği ifade edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Emre Gökay sürprizi

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler'in, Sivasspor'un 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Gökay ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Kanarya'nın yıldız adayının bonservisi için Sivasspor'a 2,5 milyon Euro ödeyeceği belirlendi. Genç futbolcunun yeni sezonda takıma katılması bekleniyor.

Bu sezon Yiğidolar'ın hem A takımı hem U 18 ekibiyle toplamda 22 maçı çıkıp 2 gol kaydeden genç oyuncu etkili performansıyla beğeni topluyor. İngiliz gazetesi Guardian 2023 yılında dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç futbolcusu listelemiş ve Emre Gökay da bu listede kendine yer bulmuştu.

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