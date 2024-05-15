Emre Gökay sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler'in, Sivasspor'un 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Gökay ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Kanarya'nın yıldız adayının bonservisi için Sivasspor'a 2,5 milyon Euro ödeyeceği belirlendi. Genç futbolcunun yeni sezonda takıma katılması bekleniyor.

Bu sezon Yiğidolar'ın hem A takımı hem U 18 ekibiyle toplamda 22 maçı çıkıp 2 gol kaydeden genç oyuncu etkili performansıyla beğeni topluyor. İngiliz gazetesi Guardian 2023 yılında dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç futbolcusu listelemiş ve Emre Gökay da bu listede kendine yer bulmuştu.