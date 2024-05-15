Çizme’den Icardi iddiası

İtalya'da Serie A'ya yükselen Como'nun, hücum hattı için listesindeki isimlerden birinin Galatasaray'dan Mauro Icardi olduğu öne sürüldü. La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor. İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Arjantinli golcü olduğu belirtildi.

Icardi'nin, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı. Como 1907'nin sahibi bir tütün şirketi olan Djarum Grubu. Endonezya Ligi'nin isim sponsorluğunu da yapıyorlar. Sent Entertainment üzerinden Como'yu almışlardı. Henry ve Fabregas ortakları arasında. Como'nun Başkanı da eski Chelsea oyuncusu Dennis Wise.