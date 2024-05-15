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ATV'nin efsane dizisi Kuruluş Osman bu akşam yine ekrana kilitleyecek

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 160. bölümünde de nefesler tutulacak. Osman Bey, Mekece Kalesi’ne yürümek için planlar yaparken Bala Hatun ise Melike Hatun’la karşı karşıya gelecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
ATV’nin efsane dizisi Kuruluş Osman bu akşam yine ekrana kilitleyecek

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Efsane dizinin bu haftaki bölümünde; Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar.

OSMAN BEY'İN HAMLESİ...
Orhan Bey Ulcay'ın inine gitmiştir. Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmak için Gündüz Bey'i yanlarına çekmeye çalışırlar. Gündüz Bey'i nasıl bir kozla yanlarına çekmeye çalışacaklardır? Yakup Bey ve İbrahim Bey oyunlarını kurarken, Osman Bey de kendi hamlesi için hazırlanmaktadır. Osman Bey'in hamlesi nedir? İki büyük beye karşı galip gelebilecek midir?

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