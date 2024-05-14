Yapay zeka buluşması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), OSB Teknokent ve Türkiye İş Bankası-Yapay Zeka Fabrikası iş birliğinde düzenlenen "AI'NTEP – Yapay Zeka Festivali", yoğun bir katılımla HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivalde "İş Dünyasında Yapay Zekanın Rolü: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifleri", "Yapay Zeka ve Endüstri Uygulamaları, Yapay Zeka Hakkında Teknolojik Yenilikler ve Araştırmalar", "Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka Kullanımları", "Kamuda Yapay Zeka Politika ve Uygulamaları", "Yapay Zeka Teknolojileri, Büyük Dil Modelleri ve Bulut Bilişim" konuları; akademisyenler, iş insanları, yöneticiler ve uzmanlar tarafından tartışıldı ve tanıtıldı.

AI'NTEP festivalinde, Türkiye'de bir ilk olarak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından "Üretken Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Eğitim Asistanı" geliştirildiği ve devreye alındığı da duyuruldu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitemizde devreye almakta olduğumuz ve 'öğrenci bilgi/yönetim sistemi' ile entegre edilmiş bu 'üretken yapay zeka' uygulaması sayesinde öğrencilerimiz, akademik ders materyallerine daha kolay erişebilecek, ders bazlı ve akıllı sorgulamalar ve etkileşim yapabilecek" dedi.