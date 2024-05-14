SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yapay zeka buluşması

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Yapay zeka buluşması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), OSB Teknokent ve Türkiye İş Bankası-Yapay Zeka Fabrikası iş birliğinde düzenlenen "AI'NTEP – Yapay Zeka Festivali", yoğun bir katılımla HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivalde "İş Dünyasında Yapay Zekanın Rolü: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifleri", "Yapay Zeka ve Endüstri Uygulamaları, Yapay Zeka Hakkında Teknolojik Yenilikler ve Araştırmalar", "Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka Kullanımları", "Kamuda Yapay Zeka Politika ve Uygulamaları", "Yapay Zeka Teknolojileri, Büyük Dil Modelleri ve Bulut Bilişim" konuları; akademisyenler, iş insanları, yöneticiler ve uzmanlar tarafından tartışıldı ve tanıtıldı.

AI'NTEP festivalinde, Türkiye'de bir ilk olarak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından "Üretken Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Eğitim Asistanı" geliştirildiği ve devreye alındığı da duyuruldu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitemizde devreye almakta olduğumuz ve 'öğrenci bilgi/yönetim sistemi' ile entegre edilmiş bu 'üretken yapay zeka' uygulaması sayesinde öğrencilerimiz, akademik ders materyallerine daha kolay erişebilecek, ders bazlı ve akıllı sorgulamalar ve etkileşim yapabilecek" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
Rüşvet, yolsuzluk, 16 ayrı suç! Türk düşmanı ABD’li Senatör Menendez hakim karşısında! 212 yıla kadar hapis...
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA