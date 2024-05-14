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Öğretmene el kaldıran hapse

Eğitimcilere karşı şiddete ağır ceza geliyor. El kaldıran bile doğrudan tutuklanacak. Cezalar yüzde 50 artırılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Öğretmene el kaldıran hapse

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İstanbul Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla katletti. Tüm Türkiye ve eğitim camiası, derinden etkilendi. Bu vahşet, gözleri bir kez daha eğitimcilere karşı yapılan şiddeti gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önlemek için taslak hazırladıklarını belirtti. Şiddetin, özellikle öğretmenlik, doktorluk gibi "kutsal görevler" ifa edenleri hedef almasını affetmenin asla mümkün olmadığını söyledi. Yılmaz, öğretmenlere şiddete karşı cezaları arttıran bir yasal düzenlemenin Başan Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlandığını bildirdi:

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"Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunu kapatmayı öngörüyor. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini öngörüyor. Ve bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor. Özel okullardaki öğretmenler aynı şekilde korunmacak" dedi.

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