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Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne hazır

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi kadrosu açıklandı. İlk maç 15 Mayıs’ta olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne hazır

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Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açıyor. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek.

İLK 8 FİNALE KALIYOR
Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, 2. haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, 3. haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

PROGRAM BELLİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin. Pasör Çaprazları: Melissa Vargas. Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin. Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı. Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş. Milliler 15 Mayıs'ta Japonya, 16 Mayıs'ta Hollanda, 18 Mayıs'ta İtalya ve 19 Mayıs'ta Fransa ile saat 20.00'de karşılaşacak.

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