Coutinho iddiası

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, Kartal'ın daha önce de gündemine gelen Philippe Coutinho ile yeniden ilgilendiğini duyurdu.

Aston Villa'nın Katar ekibi Al Duhail'e kiraladığı Sambacı 10 numara için Yunan ekibi Olympiakos'un da devrede olduğu belirtildi. Haberde, yeniden Brezilya'nın Copa America kadrosunda yer almak isteyen Coutinho için bu teklifler iyi bir fırsat olabileceği belirtildi. Körfez ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asiste imza attı.