Sanatçı Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'a bir mektup yazdı. 71 yaşındaki ünlü isim, mektupta kendi mezarı için de bir dizi vasiyette bulundu.

Mektupta kendi menajerine de seslenen Ersoy, "Bana bak beni de sen gömeceksin, aman ha mezarım çok şık olsun, çok çok temiz olsun ve her gün çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin, çiçeklerim hep taze konsun, üzerime konan çiçekler ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla..." diye vasiyet ettiğini dile getirdi.



VASİYETİNİ YAZDI!

Ersoy, mezarının çok büyük olması gerektiğini de geçtiğimiz yıllarda dile getirmişti.