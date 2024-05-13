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G'üçlü' fırtına

6 ve 7’de Onuachu’nun golleriyle 2-0 öne geçen Trabzonspor, 49’da Meunier ile farkı açtı ve 3 puanı kaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
G’üçlü’ fırtına

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Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor seyircisiz oynanan maçta evinde İstanbulspor'u 3-0 yendi. 6'da Visca'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 7'de santra yapıldıktan sonra İstanbulspor geri paslaşmalar yaptı. Coly'nin ayağının kaymasının ardından Visca, topu Onuachu'ya aktardı. Onuachu da yakın mesafeden sert vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı Trabzonspor 2-0 önde bitirdi.

SKORU MEUNIER BELİRLEDİ
İkinci yarıda da Trabzonspor etkiliydi. 49'da günün başarılı ismi Visca'nın pasında Meunier, ceza alanı sağ çaprazında sert şutla skoru 3-0'a getirdi. Üstün bir oyun ortaya koyan Trabzonspor sahadan 3-0 galip ayrıldı ve ligdeki üçüncülük hedefi için önemli bir adım attı. Fırtına plaka yaptı ve 61 puana ulaştı.

PEPE 11'E GERİ DÖNDÜ
Abdullah Avcı, kupadaki Karagümrük maçına göre tek değişiklik yaptı. Kart cezalısı olan Berat Özdemir'in yerine, Nicolas Pepe ilk 11'de şans buldu. Fırtına'da Hüseyin ve Trezeguet ise sakat olduğu için oynamadı.

KUPAYI ALMAYI ÇOK İSTİYORUZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul maçının ardından konuştu. Avcı, "Üçüncülük hedefi için kazanmamız gerekiyordu. 3 puan sevindirici. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı almayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VISCA'DAN 3 ASIST
Edin Visca, İstanbulspor maçına damga vuran isimlerden biri oldu. Tecrübeli futbolcu 3 golde de asist yaparak, galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.

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