G’üçlü’ fırtına

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor seyircisiz oynanan maçta evinde İstanbulspor'u 3-0 yendi. 6'da Visca'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 7'de santra yapıldıktan sonra İstanbulspor geri paslaşmalar yaptı. Coly'nin ayağının kaymasının ardından Visca, topu Onuachu'ya aktardı. Onuachu da yakın mesafeden sert vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı Trabzonspor 2-0 önde bitirdi.

SKORU MEUNIER BELİRLEDİ

İkinci yarıda da Trabzonspor etkiliydi. 49'da günün başarılı ismi Visca'nın pasında Meunier, ceza alanı sağ çaprazında sert şutla skoru 3-0'a getirdi. Üstün bir oyun ortaya koyan Trabzonspor sahadan 3-0 galip ayrıldı ve ligdeki üçüncülük hedefi için önemli bir adım attı. Fırtına plaka yaptı ve 61 puana ulaştı.

PEPE 11'E GERİ DÖNDÜ

Abdullah Avcı, kupadaki Karagümrük maçına göre tek değişiklik yaptı. Kart cezalısı olan Berat Özdemir'in yerine, Nicolas Pepe ilk 11'de şans buldu. Fırtına'da Hüseyin ve Trezeguet ise sakat olduğu için oynamadı.

KUPAYI ALMAYI ÇOK İSTİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul maçının ardından konuştu. Avcı, "Üçüncülük hedefi için kazanmamız gerekiyordu. 3 puan sevindirici. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı almayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VISCA'DAN 3 ASIST

Edin Visca, İstanbulspor maçına damga vuran isimlerden biri oldu. Tecrübeli futbolcu 3 golde de asist yaparak, galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.