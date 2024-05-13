Fahiş fiyata ağır ceza Meclis’te

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklifi ele alacak. Lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza kesilecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her aykırılık için 100 bin-1 milyon lira ceza uygulanacak.

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