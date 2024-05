Derya kelebek gibi!

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ geçtiğimiz akşam sahne aldı. Renkli taşlarla süslü, imzalı transparan tulumuyla çok şık görünen Uluğ'un, 'Kelebek' konseptli sahne tasarımı da dikkat çekti. Sahne tasarımıyla ilgili konuşan Uluğ, şunları söyledi: Kelebek, yeniliktir, değişimdir, özgürlüktür, her gün yeniden doğmaktır. İçinde bulunduğumuz dünyada bir kadın olarak her gün bir çok zorlukla boğuşuyoruz ve biz de her güne yeniden doğuyoruz. Ben de bu aralar yenilendiğimi, dönüştüğümü düşünüyorum."

