Sağanak sonrası İstanbul'da trafik durma noktasında geldi!
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde ana arterler ve bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81’e ulaştı.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu
Sabah saatlerinde ana arterler ve bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
YOĞUNLUK YÜZDE 81'E ULAŞTI
Trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ
İstanbullular, özellikle işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde yaşanan bu tabloya karşı CHP'li İBB'nin trafikte rahatlama sağlayacak somut adımlar atmamasını tepki gösteriyor.
Yağışlı havalarda benzer manzaraların sık sık yaşanması, trafik sorununa yönelik kalıcı ve etkili çözümlerin hayata geçirilmediği yönündeki tepkileri artırıyor.
Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok sürücü uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken, toplu ulaşımda da aksamalar gözlendi. Trafik yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.