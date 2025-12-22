Sağanak sonrası İstanbul'da trafik durma noktasında geldi!

Yağışlı havalarda benzer manzaraların sık sık yaşanması, trafik sorununa yönelik kalıcı ve etkili çözümlerin hayata geçirilmediği yönündeki tepkileri artırıyor.

İstanbul trafiği (DHA)

Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok sürücü uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken, toplu ulaşımda da aksamalar gözlendi. Trafik yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.