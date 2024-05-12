Mühendis kızlar buluştu

Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında, 2015 yılından bu yana devam eden 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' Projesi'nin geleneksel buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. Ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir sosyal etki hareketine dönüşen ve Global Engineer Girls (GEG) adı ile yola devam eden proje kapsamında Limak tarafından desteklenen farklı ülkelerdeki mühendislik öğrencileri, İstanbul'da kız kardeşleriyle buluştu. Kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM alanlarında kadın istihdamını artırmayı hedefleyen ve geleceğin kadın mühendislerine ilham veren projenin 'Global Engineer Girls 2024 İstanbul Buluşması'na Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan ve Türkiye'den mühendis kızlar katıldı.

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