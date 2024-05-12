Estetik bana yakışmıyor!

Hem oyunculuğu hem de doğal güzelliğiyle dikkat çeken Hande Doğandemir, önceki gün bir dergiye konuştu. Özel hayatıyla ilgili konuşan Doğandemir, "Çok iddialı biri değilim. Emin ve ayakları yere basarak devam etmeyi tercih ederim. Sakin suları severim. Yalnızlığıma çok düşkünüm. Özel hayatımda ilişkisiz yapamayan biri hiç olmadım. Hayal kurarken bile garanticiyim. En azından hayal kurarken daha cesaretli, daha bağımsız olmayı isterdim" dedi.

"RAHATIMA DÜŞKÜNÜM"

Sözlerine devam eden güzel oyuncu, "Köpeğim en yakın arkadaşım. Her an yanımda olsun istiyorum. Bir insan gibi davranıyor. Kendimle çok aşırı konuşurum. Keşke hiçbir şey düşünmesem. Ama zihnimin durduğu anlar yok gibi. Rahatına düşkün biriyim. O yüzden günlük hayatta spor giyinmeyi tercih ediyorum. Estetik yaptırırsam saklamam. Bana yakışmıyor, o yüzden ilgi alanımda değil" ifadelerini kullandı.