Soykırımcı İsrail kara harekatına başladı!

Gazze'de acımasız bir soykırım sürdüren İsrail kana doymuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine yönelik kapsamlı yeni bir kara harekâtı başlattığını duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamada bu saldırıların, "Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu" adı verilen yeni askeri operasyonun başlangıcı olduğu belirtildi. Açıklamaya göre kara birlikleri, Gazze'de stratejik noktalarda konuşlanırken, hava kuvvetleri de operasyonlara düzenli destek sağlıyor.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bugüne kadar en az 53 bin 339 Filistinli yaşamını yitirdi. 121 bin 34 kişi ise yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı ve yerel kaynaklara göre, hâlen enkaz altında binlerce kişinin cansız bedenine ulaşılamadı.

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