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Bazı kulüplerle temas halindeyiz

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Bazı kulüplerle temas halindeyiz

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili de, "Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var.

Kendisine Avrupa'nın önemli kulüpleriden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin bizle bağlantıya geçtiği doğrudur. Resmi bir şey geldikten sonra bunu konuşmak daha doğru olur." diye konuştu.

11 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fırtına'nın 28 yaşındaki kalecisi bu sezon 39 maçta kaleyi korudu. Uğurcan söz konusu maçlarda 49 gol yerken 11 maçta ise kalesini gole kapattı.

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