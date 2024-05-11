Real’in şoförü devleri solladı

Şampiyonlar Ligi'nde finallerin takımı olarak adlandırılan Real Madrid, bu sezon da sürprize yer vermeyip adını finale yazdırma başarısı gösterdi. Bu başarıyla birlikte ilginç bir detay da sosyal medyada çok konuşuldu.

2000 yılında Real Madrid takım otobüsü şoförlüğüne başlayan ve 6 kez kupa kazanan Fernando Manso, 7. kez Şampiyonlar Ligi finaline gitmeyi garantiledi. Manso, bu yıl da dev kupayı kazanmaları halinde Milan'ı yakalayacak. Bilindiği üzere Devler Ligi'nde Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6 defa, Barcelona ise 5 kez şampiyonluk sevinci tattı.