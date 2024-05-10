Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi’nde finale taşıyan Joselu’nun hikayesi dikkat çekiyor

Devler Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid finalde Dortmund'un rakibi oldu. Real Madrid'in 2 golüne imza atan Joselu'nun 2012 yılında yaptığı paylaşım ise tekrar gündeme geldi. Real Madrid'in sezon başında Espanyol'dan 500 bin Euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiraladığı 34 yaşındaki Joselu, Bayern Münih'i yıkan isim oldu.

Dev maçın 88 ve 90+1. dakikalarında Bayern Münih filelerini havalandıran Joselu, Real Madrid'i finale çıkardı. Joselu'nun 12 yıl önce Real Madrid maçını izlemek için X'te link aradığı paylaşım viral oldu. O dönem Real Madrid'in rezerv takımından Hoffenheim'a transfer olan Joselu, yeni takımına imza attıktan 2 hafta sonra Real Madrid'in İspanya Süper Kupa'daki Barcelona maçı için link aramıştı. Deneyimli forvet paylaşımında "Birisi bana Madrid'i izlemek için iyi bir link verebilir mi?" ifadelerini kullanmıştı. Joselu, Alaves forması giydiği 2022 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i desteklemek amacıyla Fransa'daki Liverpool maçına taraftar olarak gitmişti.