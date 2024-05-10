İş kurmak isteyene 400 bin TL hibe

İş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere sağlanan hibe destekler artarken, bu kapsamda yeni başvurular da alınıyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimciler 2024 yılı ikinci dönem hibe desteği için proje başvurularını 7 Haziran günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Engellilere yönelik çalışma yapanlar ise projelerini hazırlayıp 7 Haziran günü mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.

TARIMDA TUTARLAR FARKLI

Çağrı kapsamında engellilere yönelik hibe desteği miktarı tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için 400 bin lira. Tarım ve hayvancılık projelerinde de bu tutar 300 bin lira olarak belirlendi. Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 240 bin, diğer sektörlerde 300 bin liraya varan destek sağlanacak.

HANGİ MASRAFLAR KARŞIL ANIYOR?

Engellilere yönelik hibe destekte karşılanacak maliyetler şöyle:

- İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20 bin lira.

- Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 80 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en fazla 40 bin lira.

- Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 240 bin lira. Diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 300 bin lira.

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