Eski Yunan komutandan Türkiye tehdidi! Ayak basan herkesi yakacağız

2020 İÇİN "1974'TEN SONRAKİ EN CİDDİ KRİZ" ÇIKIŞI

Floros, 2020 yılında Oruç Reis üzerinden yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Söz konusu dönemi 1974'ten bu yana yaşanan "belki de en ciddi kriz" olarak nitelendiren Floros, iki ülkenin askeri unsurlarının uzun süre yüksek gerilim altında karşı karşıya kalmasının bir kaza ya da kasıtlı olay üzerinden savaşa yol açabilecek risk oluşturduğunu söyledi.

Floros ayrıca o dönemde Yunan güçleri için yetkili makamlarca onaylanmış angajman kurallarının bulunduğunu ve şartlar gerektiğinde bunların kullanıldığını açıkladı.