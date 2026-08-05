Eski Yunan komutandan Türkiye tehdidi! Ayak basan herkesi yakacağız
Yunanistan’ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye’ye yönelik tehditkâr açıklamalarda bulundu. Daha önce kullandığı “Yunan toprağına ayak basanı önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız” sözlerinin bugün de geçerli olması gerektiğini savunan Floros, olası bir çatışmanın tek bir noktada sınırlandırılmaması gerektiğini öne sürerek Meriç’ten Meis’e kadar uzanan hattı işaret etti. Floros, Türkiye’nin F-35 programına olası dönüşünü de gündeme getirirken Atina’nın askeri kapasitesini daha da artırması gerektiğini savundu.
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye ile ilişkiler, Ege'de olası bir gerilim ve Atina'nın silahlanma programına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Türkiye'ye yönelik sert söylemini sürdüren Floros, geçmişte sarf ettiği "Yunan toprağına kim ayak basarsa önce onu yakarız, sonra kim olduğunu sorarız" sözlerinin bugün de geçerli olması gerektiğini savundu.
Floros, bu yaklaşımın Yunanistan açısından "caydırıcılığın özü" olduğunu ileri sürdü.
"ÖNCE YAKARIZ SONRA SORARIZ" SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU
Röportajda Floros'a, daha önce kullandığı söz konusu ifadenin halen geçerli bir doktrin olup olmadığı soruldu.
Eski Yunan komutan, bunun "geçerli olmaya devam ettiğini düşündüğünü" belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte kullandığı "bir gece ansızın gelebiliriz" söylemine atıfta bulundu.
Floros, Yunanistan'ın benzer bir gerilimle yeniden karşı karşıya kalması halinde nasıl hareket edeceğini bildiğini öne sürdü.
MERİÇ'TEN MEİS'E SAVAŞ SENARYOSU
Floros'un açıklamalarında en dikkat çeken bölümlerden biri ise olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasına ilişkin çizdiği senaryo oldu.
Bir krizin yalnızca belirli bir noktada tutulmaması gerektiğini savunan Floros, Yunanistan'ın en zayıf görülen bir noktada baskıyla karşılaşması halinde karşılığın yalnızca o bölgeyle sınırlı kalmaması gerektiğini öne sürdü.
Eski komutan, böyle bir durumda operasyonların karşı karşıya bulunulan tüm cepheye yayılması gerektiğini belirterek Meriç'teki Ormenio'dan Meis'e kadar uzanan hattı işaret etti.
Floros, "Türkiye böyle bir şey yaparsa operasyonların bütün cepheye yayılacağını bilmelidir" görüşünü savundu.
"SAKİN SULAR" POLİTİKASINA RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda sürdürülen "sakin sular" politikasına da değinen Floros, Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin politikalarına yönelik Atina'nın bilindik tezlerini tekrarladı.
Türkiye'nin casus belli kararı, Ege adalarının silahsızlandırılması ve egemenlik tartışmalarına ilişkin tutumundan vazgeçmediğini söyleyen Floros, iki ülke arasındaki diyaloğun Yunanistan'ın temel ve egemenlik haklarından geri adım atmasına yol açmaması gerektiğini savundu.
TÜRKİYE'NİN F-35 DÖNÜŞÜNÜ GÜNDEME GETİRDİ
Röportajın bir diğer önemli başlığı Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü oldu.
Türkiye'nin 2019 yılında programdan çıkarıldığını hatırlatan Floros, Ankara'nın yeniden F-35 programına dahil edilmesinin önünde ciddi engeller bulunduğunu iddia etti.
Eski Yunan komutan, Atina'nın Türkiye karşısındaki caydırıcılığını daha da güçlendirmesi gerektiğini savunarak bunun Ankara açısından yüksek maliyetli hale getirilmesi gerektiğini ileri sürdü.
2020 İÇİN "1974'TEN SONRAKİ EN CİDDİ KRİZ" ÇIKIŞI
Floros, 2020 yılında Oruç Reis üzerinden yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Söz konusu dönemi 1974'ten bu yana yaşanan "belki de en ciddi kriz" olarak nitelendiren Floros, iki ülkenin askeri unsurlarının uzun süre yüksek gerilim altında karşı karşıya kalmasının bir kaza ya da kasıtlı olay üzerinden savaşa yol açabilecek risk oluşturduğunu söyledi.
Floros ayrıca o dönemde Yunan güçleri için yetkili makamlarca onaylanmış angajman kurallarının bulunduğunu ve şartlar gerektiğinde bunların kullanıldığını açıkladı.
ATİNA'NIN SİLAHLANMASINI TÜRKİYE ÜZERİNDEN SAVUNDU
Eski Genelkurmay Başkanı röportajında Yunanistan'ın son yıllarda hız verdiği silahlanma programını da savundu.
Rafale savaş uçakları, FDI fırkateynleri, F-16 Viper modernizasyonu, Spike NLOS sistemleri ve F-35 tedarik sürecine dikkat çeken Floros, Yunanistan'ın askeri kapasitesinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Trump'ın golf sahasında silahlı şüpheli yakalandı
FIFA’da şantaj fiyaskosu