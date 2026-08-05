FIFA’da şantaj fiyaskosu: Infantino’nun koltuğu sallantıda

Infantino.

AVRUPA VE AMERİKA ÜLKELERİ DESTEĞİNİ ÇEKİYOR

Koltuğu sallantıda olan Infantino, dördüncü dönem başkanlığı için daha önce kendisine destek mektubu gönderen federasyonları da tek tek kaybediyor. İngiltere, Galler, Finlandiya ve Sırbistan'ın ardından Yunanistan da Infantino'ya verdiği desteği geri çeken son ülke oldu.

Önümüzdeki günlerde daha fazla Avrupa ülkesinin bu kervana katılması beklenirken Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu (Concacaf) üyesi birçok federasyonun da desteğini çekmeyi ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor.

ÜRDÜN'DEN SERT TEPKİ

Tartışmaların odağındaki bir diğer isim olan Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin el-Hüseyin, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada FIFA yönetimini "şantaj" ile suçladı ve kurumu ağır bir dille eleştirdi. Ürdün'ün karşılaştığı bürokratik engellere dikkat çeken Prens Ali bilet almalarına rağmen taraftarlara vize verilmediğini ve ABD'de konakladıkları süre boyunca haksız vergilere maruz kaldıklarını belirtti.

"ASIL SORUN LİDERLİKTE"

Ödemelerin yapılmamasına da isyan eden Prens Ali, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayından bu yana, bir FIFA organizasyonu olan Katar'daki Arap Kupası için oyuncularımıza verilecek ödül parasını bekliyoruz. Takımımızın finale yükseldiği için alması gereken meblağ henüz teslim edilmedi; oysa aynı FIFA, kasasında kaç milyar dolar rezerv bulunmasıyla övünüp duruyor. Açıkça görülüyor ki asıl sorun liderlikte. Aylardır FIFA, bu veya diğer konularda bize yardım etmeyi reddediyordu; ta ki Dünya Kupası sırasında bana sözlü olarak Infantino'yu desteklememin federasyonumuza büyük ölçüde yardımcı olacağı iletilene kadar."