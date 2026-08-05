FIFA’da şantaj fiyaskosu: Infantino’nun koltuğu sallantıda
FIFA'da skandallar zinciri büyüyor. Dünya Kupası'nın ticari haklarını satma planı fiyaskoyla sonuçlanan FIFA Başkanı Gianni Infantino, yakın ekibinin tepkisi ve federasyonların desteğini çekmesiyle koltuğunu kaybetme noktasına geldi. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali'nin "Infantino'ya destek vermediğimiz için paramız gasp ediliyor" çıkışı şantaj iddiasını gündeme taşıdı.
Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin el-Hüseyin, FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimini "şantaj" ile suçladı. Rekor gelir beyan etmesine rağmen ödül paralarını ödemeyen FIFA'nın, finansal yardımları Infantino'nun yeniden seçilmesini destekleme şartına bağladığını belirtti.
2016'DA INFANTINO İLE YARIŞMIŞTI
2016'daki FIFA başkanlık yarışında Infantino'ya karşı aday olup üçüncü sırada yer alan Prens Ali, önemli bir çıkış yaparak küresel futbol yönetim organını sarsan bir dizi sorunu sıraladı ve Ürdünlü futbolcuların geçen yıl katıldıkları Arap Kupası için halen ödeme almadıklarını söyledi.
Prens Ali, şimdiye kadar Infantino'nun görevde kalmasını destekleyen Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi nüfuzlu ülkeleri de bünyesinde barındıran Batı Asya Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürütüyor.
INFANTINO KOLTUĞUNU KAYBEDECEK İDDİASI
Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel sermayeye devretmeyi hedefleyen skandal projesinin iptali sonrası, hem federasyonların desteğini kaybetme hem de kendi yönetim ekibinden gelen sert eleştirilerle koltuğunu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.
FIFA'DA SULAR DURULMUYOR
FIFA yönetiminde sular durulmuyor. Infantino'nun Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi dev organizasyonların yayın, sponsorluk ve bilet gibi ticari haklarını oluşturulacak yeni bir şirkete (FIFA Forward Enterprise - FFE) devrederek bu şirketin %20'li hissesini özel fonlara satma planı büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Küresel çapta gelen ağır tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından proje rafa kaldırılmak zorunda kalırken kurum içindeki en yakın müttefikleri dahi Infantino'ya sırt dönmeye başladı.
KENDİ EKİBİ BİLE SIRT ÇEVİRDİ
FIFA'nın iki numaralı ismi Genel Sekreter Mattias Grafström, kurum çalışanlarına gönderdiği e-postada, fiyaskoyla sonuçlanan FIFA Forward Enterprise projesini "üzücü ve kınanması gereken bir olaylar zinciri" olarak nitelendirdi.
Benzer bir tepki de organizasyonun Küresel Futbol Gelişim Direktörü ve eski Arsenal Menajeri Arsène Wenger'den geldi. Projenin hazırlanma sürecinde devre dışı bırakıldığını belirten Wenger, projenin tamamen rafa kaldırılmasının "kesinlikle gerekli ve tartışmasız bir karar" olduğunu vurguladı.
AVRUPA VE AMERİKA ÜLKELERİ DESTEĞİNİ ÇEKİYOR
Koltuğu sallantıda olan Infantino, dördüncü dönem başkanlığı için daha önce kendisine destek mektubu gönderen federasyonları da tek tek kaybediyor. İngiltere, Galler, Finlandiya ve Sırbistan'ın ardından Yunanistan da Infantino'ya verdiği desteği geri çeken son ülke oldu.
Önümüzdeki günlerde daha fazla Avrupa ülkesinin bu kervana katılması beklenirken Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu (Concacaf) üyesi birçok federasyonun da desteğini çekmeyi ciddi şekilde gündemine aldığı belirtiliyor.
ÜRDÜN'DEN SERT TEPKİ
Tartışmaların odağındaki bir diğer isim olan Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin el-Hüseyin, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada FIFA yönetimini "şantaj" ile suçladı ve kurumu ağır bir dille eleştirdi. Ürdün'ün karşılaştığı bürokratik engellere dikkat çeken Prens Ali bilet almalarına rağmen taraftarlara vize verilmediğini ve ABD'de konakladıkları süre boyunca haksız vergilere maruz kaldıklarını belirtti.
"ASIL SORUN LİDERLİKTE"
Ödemelerin yapılmamasına da isyan eden Prens Ali, şu ifadeleri kullandı:
"Aralık ayından bu yana, bir FIFA organizasyonu olan Katar'daki Arap Kupası için oyuncularımıza verilecek ödül parasını bekliyoruz. Takımımızın finale yükseldiği için alması gereken meblağ henüz teslim edilmedi; oysa aynı FIFA, kasasında kaç milyar dolar rezerv bulunmasıyla övünüp duruyor. Açıkça görülüyor ki asıl sorun liderlikte. Aylardır FIFA, bu veya diğer konularda bize yardım etmeyi reddediyordu; ta ki Dünya Kupası sırasında bana sözlü olarak Infantino'yu desteklememin federasyonumuza büyük ölçüde yardımcı olacağı iletilene kadar."
TRUMP BM GENEL SEKRETERİ YAPMAK İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası sürecinde yakın ilişki kurduğu FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday göstermeyi planlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Trump'ın sürpriz planının ardından Infantino'nun 6 milyon dolarlık FIFA maaşını bırakıp bırakmayacağı ve BM'deki bölgesel rotasyon kuralları gündem oldu.