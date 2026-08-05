Trabzonspor Muhammed Salah transferini bitirdi! Fırtına sosyal medyadan paylaştı: Mısırlı yıldız formayı giydi
Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı açıklamayla Mısırlı futbolcunun transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Fırtına, sosyal medya hesabından Mısırlı yıldızın 61 numaralı formayı giydiği fotoğrafları paylaştı. Dünyaca ünlü futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Trabzonspor, transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı.
Bordo-mavililer, Mısırlı yıldız Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.
TÜM ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor'un Muhammed Salah ile yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Mısırlı yıldızın transfer sürecindeki resmi işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla ilk pozunu verdi
İSTANBUL YOLUNDA MESAJI VERDİ: "BİZE HER YER TRABZON"
Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmede anlaşma sağlayan Muhammed Salah, tatilini yaptığı Yunanistan'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Salah'ın taraftara ilk mesajı, "Bize her yer Trabzon" oldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, "Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına: "Bize Her Yer Trabzon!" ifadelerine yer verildi.
FORMAYI GİYDİ
Kulübün sosyal medya hesabından Mısırlı yıldızın Trabzonspor'un 61 numaralı formasını giydiği fotoğraflar paylaşılırken, "Salah mode: ON" mesajı yazıldı.
Salah'ın İstanbul üzerinden Trabzon'a uçması bekleniyor. Bir diğer yandan Muhammed Salah Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyecek.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Mohamed Salah'ın transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
BAŞKAN DOĞAN A SPOR'DA AÇIKLADI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a bağlandığı canlı yayında Muhammed Salah'ın transferiyle ilgili süreci açıkladı. Doğan, "Muhammed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Trabzonspor'un son dönemdeki başarısı tüm Türkiye'de ve Avrupa'da konuşuldu. Genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz. Diğer takımlar devreden çıkınca transferde hızlandık. Salah ve menajeriyle bir görüşme yaptım. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibariyle her şey netleşti.
Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Zaten açıklayacağız. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Süreci gizlilik dahilinde yürüttük. Sponsor konusunda kimsenin bizi arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum. Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben yok dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok." dedi.
KARİYERİNDE 505 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Kariyeri boyunca 694 karşılaşmada forma giyen Muhammed Salah, 334 gol ve 171 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız böylece toplam 505 gole doğrudan katkı sağladı.
LIVERPOOL'DA TARİHE GEÇTİ
Uzun yıllar Liverpool formasıyla Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline gelen Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 442 karşılaşmada 257 gol ve 123 asist üretti.
Liverpool kariyerinde toplam 380 gole doğrudan katkı sağlayan Mısırlı yıldız, bireysel performansının yanı sıra kazandığı başarılarla da kulüp tarihine damga vurdu.