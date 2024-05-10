Bayern Münih’i çıldırtan karar

Real Madrid, eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Maça damga vuran pozisyon son anlarda yaşandı. Hakem Szymon Marciniak'ın tartışmalı kararı Alman ekibininde teknik heyet ve futbolcuları çılgına çevirdi. 90+13'te Bayern Münih atağında topun ağlara gittiği pozisyonda VAR'ın beklenmemesi ve hakemlerin saha içinde ofsaytı işaret etmesi tepkileri beraberinde getirdi. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu" diye konuştu.

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