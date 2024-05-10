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Arda Güler'den 2.2 milyon Euro

Genç yıldızın formasını giydiği Real Madrid, Devler Ligi’nde finale yükseldiği için Fenerbahçe 2.2 milyon Euro kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Arda Güler’den 2.2 milyon Euro

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Real Madrid'in Bayern'i eleyerek finale yükselmesi Fenerbahçe'ye de kazandırdı. Sarı- Lacivertliler sezon başında 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e gönderdiği 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bonus maddesiyle kasasına önemli bir giriş sağladı.

Real Madrid'in 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak final maçında Dortmund'a rakip olmasıyla Fenerbahçe'nin kasasına 2.2 milyon Euro girecek. Sarı lacivertliler, Arda Gülerli Real Madrid'in şampiyon olması halinde ekstra bir gelir daha elde edecek. 2.2 milyon Euro'luk gelir daha da artmış olacak.

MİLLİ YILDIZA TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i tebrik etti. Kutlama mesajında, "Milli futbolcumuz Arda'yı kutluyor, final maçında kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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