Yeni kriz ’getir’di

Trendyol'dan sonra Türkiye'nin ikinci decacorn'u (değeri 10 milyar doları aşan teknoloji odaklı startup) ünvanını kazanan ancak küresel faiz oranlarının sıçraması üzerine operasyonlarını sürdürecek yeterli finansman desteği bulamayarak Türkiye dışındaki tüm pazarlardan çekilen Getir'de şimdi de yönetim krizi baş gösterdi.

Getir'in en büyük yatırımcılarından olan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Fonu Mubadala ile kurucu Nazım Salur arasında bir yönetim çekişmesi yaşandığı belirtiliyor. Şirkete yaklaşık 1 milyar dolar para koyan Mubadala'nın, Getir'in kurucusu ve yöneticisi Nazım Salur'un görevi bırakmasını istediği konuşuluyor. Nazım Salur'un, konuyla ilgili sorular üzerine, "Getir yönetiminde böyle bir gündemin olduğu doğru. Şirketin yönetimi konusunda bir ortağımızla anlaşmazlık yaşıyoruz. Ancak halen görevimin başındayım. İlerleyen dönemde ne olur bilemem" açıklaması yaptığı ifade ediliyor.