Trabzonspor 3-2’lik maçın rövanşında K.Gümrük’ü dörtledi ve kupada finale çıktı

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında Karagümrük'ü 4-0 yenerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 11'de Lasagna'nın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Güven'in şutu üstten auta gitti. 28'de Visca'nın ceza sahısına girip arka direğe ortasını yaptı. Toplu buluşan Fountas'ın vuruşu direğin yanından auta gitti. 32'de Eysseric'in kullandığı kornerde iyi yükselen Ceccherini'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 43'te ceza yayı üzerinde topla buluşan Mendes'in şutu farklı şekilde auta gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA FIRTINA KOPTU

Trabzonspor 54'te golü buldu. Meunier'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Onuachu fileleri sarstı: 0-1. Ataklarını sürdüren Fırtına, 69'da aradaki farkı 2'ye çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Bardhi arka direkteki Fountas'ı gördü. Yunan yıldız düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2. 73'te Trabzonspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Umut Bozok meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. Trabzon, ikinci yarıda durmak bilmedi. 77'de Visca'nın yaptığı ortaya gelişine vuran Umut Bozok 4 dakikada duble yaptı: 0-4. Fırtına, final biletini kaptı.