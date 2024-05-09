Pana’da Ataman etkisi

Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Yunan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman, takımını 2012'den sonra final-four'a taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. EuroLeague'de geçen sezonu 17. sırada tamamlayan takımı devralan Ataman, kısa sürede iyi bir takım kimyası oluşturarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı ve sezonu Real Madrid'in ardından 2. sırada bitirip saha avantajını kazandı. Playoff'ta eşleştikleri Maccabi'ye ilk maçı evinde kaybettiği maçın ardından, "Final Four'a gideceğimizin sözünü veriyorum. Eğer Final-Four'a gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım" ifadelerini kullanan Ataman, oyuncularına ve kendisine duyduğu güvenin mesajını verdi. Panathinaikos, oldukça çekişmeli geçen seriyi 3-2 kazanarak adını 12 yıl aradan sonra Final Four'a yazdırdı. Ligde Efes ile 2 şampiyonluğu bulunan Ergin Ataman, 6. kez Final- Four'da boy gösterecek.

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