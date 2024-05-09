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İkinci bahar: Dries Mertens performansıyla büyülemeye devam etti

Dries Mertens, 2024’te 36 yaş ve üstü oyuncular listesinde 6 gol, 13 asistle zirvede yer aldı. G.Saray’ın Belçikalı yıldızı, sezon genelinde ise 8 gol, 17 asistle, Di Maria ve Candreva gibi yıldızları geride bıraktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:00
İkinci bahar: Dries Mertens performansıyla büyülemeye devam etti

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Şampiyonluk yarışında önemli adımlar atan Galatasaray'da oynayan Dries Mertens, başarılı performansıyla dudak uçuklattı. Belçikalı yıldız, kendi yaş kategorisinde fark yaratan isimlerden biri oldu.

2024'TE HERKESİ SOLLADI
Sarı-Kırmızılı ekibin 37 yaşındaki futbolcusu, 2024 yılında en iyi 15 lig değerlendirmeye alındığında kendi yaş kategorisinde en skorer oyuncu olmayı başardı. Deneyimli futbolcu bu yıl içinde 18 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 13 kez de asist katkısı sunarak, kalitesini ortaya koydu. Mertens, 36 yaş ve üstü en skorer futbolcular listesinde Iago Aspas, Angel Di Maria, Edin Dzeko ve Olivier Giroud'yu geride bıraktı ve zirvenin sahibi olmayı bildi.

SEZON GENELİNDE DE ZİRVENİN SAHİBİ
Ayrıca Mertens, 2023- 24 sezonu baz alındığında 36 yaş ve üstü orta sahalar listesinde zirveyi kimseye kaptırmadı. Belçikalı yıldız, 33 maçta 8 gol ve 17 asistle birinci oldu. Mertens'i 8 gol, 11 asistle Di Maria, 6 gol, 6 asistle Antonio Candreva, 2 gol, 10 asistle Taison ile 4 gol, 6 asistle Nordin Amrabat izledi.

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