Darwin Nunez Benfica'da da oynadı MAAŞI BELLİ OLDU Darwin Nunez, Al-Hilal'den sezon başına 22 milyon Euro kazanıyor. Trabzonspor ise bu ücretin 7 veya 8 milyon eurosunu ödeyecek. Eğer anlaşma sağlanırsa kiralamanın yanı sıra satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklenebilir.

Muhammed Salah, Darwin Nunez transferinde en büyük koz EN BÜYÜK KOZ SALAH Trabzonspor'un söz konusu transferdeki en büyük kozu ise şüphesiz Muhammed Salah. Liverpool'da birlikte forma giydiği eski takım arkadaşıyla güçlü bir bağı bulunan Mısırılı yıldız, Darwin Nunez'in Karadeniz'e gelmesini sağlayabilir. İkili daha önceki kulüplerinde 122 maçta birlikte forma giymiş ve 5676 dakika sahada kalışlardı. 18 maçta ise ortak skor katkısı vermişlerdi.