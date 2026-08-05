Transfer dümeninde Salah var! Trabzonspor'dan Darwin Nunez bombası
Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ı renklerine bağladığını duyurdu. Dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katan bordo-mavililer forvet arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için menajeri ve kulübüyle görüşmelere başladı. En büyük koz ise Muhammed Salah. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğunu göstermeyi sürdüren Trabzonspor, Muhammed Salah'ı da renklerine bağlamayı başardı. Dünyada ses getiren bir imza ile gündeme oturan Karadeniz temsilcisi, hız düşürmeden takviye yapacağı bölgeler için görüşmelerini sürdürüyor.
FORVETE DARWIN NUNEZ
Kadrosunda Paul Onuachu'yu bulunduran Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun yerine Rene Mitongo transfer edilmişti ancak genç futbolcu kiralık olarak gönderilecek. Deneyim kazanması adına alınan bu karar sonrasında Darwin Nunez listeye eklendi. Uruguaylı forvet ile ilgili süreç başlatıldı.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Onuachu'nun yaşlanması ve alternatifsiz olması nedeniyle gol sorunu yaşamak istemeyen Trabzonspor, Darwin Nunez için ilk adımı attı. Başkan Ertuğrul Doğan, yıldız futbolcunun menajeri ve kulübüyle görüşmelere başladı. İlk temaslar da olumlu geçti. Ancak transferin yine de kolay biteceği anlamını taşımıyor.
MAAŞI BELLİ OLDU
Darwin Nunez, Al-Hilal'den sezon başına 22 milyon Euro kazanıyor. Trabzonspor ise bu ücretin 7 veya 8 milyon eurosunu ödeyecek. Eğer anlaşma sağlanırsa kiralamanın yanı sıra satın alma opsiyonu da anlaşmaya eklenebilir.
EN BÜYÜK KOZ SALAH
Trabzonspor'un söz konusu transferdeki en büyük kozu ise şüphesiz Muhammed Salah. Liverpool'da birlikte forma giydiği eski takım arkadaşıyla güçlü bir bağı bulunan Mısırılı yıldız, Darwin Nunez'in Karadeniz'e gelmesini sağlayabilir. İkili daha önceki kulüplerinde 122 maçta birlikte forma giymiş ve 5676 dakika sahada kalışlardı. 18 maçta ise ortak skor katkısı vermişlerdi.
SUUDİ ARABİSTAN'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Darwin Nunez, geçen sezon transfer olduğu Al-Hilal'de beklentileri karşılayamadı. Çıktığı 24 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırıp 5 de asist yaptı. Ancak sezonun ikinci yarısında takıma Karim Benzema'nın katılması sonrası kontenjan nedeniyle listeden çıkarılınca oynama şansını kaybetti. Teknik direktör Simone Inzaghi, bunun zor bir teknik karar olduğunu ve Núñez'in sezonun kalanında yalnızca AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarında kullanılacağını açıkladı. Bu kararın ardından Al-Wahda'ya karşı Asya Şampiyonlar Ligi'nde iki gol attı.
DARWIN NUNEZ KİMDİR?
Tam adı Darwin Gabriel Núñez Ribeiro'dur. 24 Haziran 1999 tarihinde Uruguay'da doğdu. Futbola La Luz de Artigas'ta başladı. CSD San Miguel de Artigas ve CA Penarol altyapılarında forma giydi. CA Penarol'da A takıma yükseldi. Burada adını duyurmayı başardı ve ilk yurt dışı deneyimini 12 milyon euroya transfer odluğu Almeria'da yaşadı. Benfica 34, Liverpool ise 85 milyon euro ödeyerek bonservisini aldı. Son transferi ise 53 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e oldu. Kariyerinde 306 karşılaşmaya çıkıp 117 gol attı ve 51 asist yaptı. Ülkesinin formasını ise 41 kez terletip 13 kez fileleri sarstı.