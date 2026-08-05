Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı ilk 11'i belli oldu

Mason Greenwood (Fotoğraf AA'dan alınmıştır) CHRIS KAVANAGH DÜDÜK ÇALIYOR Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies yapıyor, dördüncü hakem olarak Robert Jones görev alıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Stuart Attwell oturacak. Peter Bankes ise AVAR görevini üstleniyor.

Anthony Musaba (Fotoğraf AA'dan alınmıştır) İKİ TAKIM ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYOR Fenerbahçe ile Sturm Graz, Avrupa kupalarında üçüncü kez birbirine rakip oldu. İki ekip daha önce 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaştı. Eşleşmenin 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan ilk ayağını Fenerbahçe 2-1 kazandı. Kadıköy'de 3 Ağustos 2017'de yapılan rövanş 1-1 tamamlandı ve sarı-lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu (Fotoğraf AA'dan alınmıştır) STURM GRAZ TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YEDİNCİ MAÇINDA Sturm Graz, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte Türk takımlarına karşı yedinci resmî maçına çıkacak. Avusturya ekibi, sarı-lacivertlilerin yanı sıra Galatasaray ile de dört kez karşı karşıya geldi. Sturm Graz, 2000-2001 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ı sahasında 3-0 mağlup etti, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 sona erdi. İki takım 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşti. İstanbul'daki karşılaşma 1-1 tamamlanırken Avusturya'daki maçı Sturm Graz 1-0 kazandı. Avusturya temsilcisi böylece Türk takımlarıyla oynadığı altı karşılaşmada iki galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Matteo Guendouzi (Fotoğraf AA'dan alınmıştır) AVRUPA KUPALARINDA 303. RANDEVU Fenerbahçe, Sturm Graz maçıyla Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 302 müsabakada 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 411 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 424 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki mücadelede Avrupa galibiyetlerine bir yenisini eklemeyi hedefliyor.