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Fed-'Ex' böyle iniş yaptı

FedEx Havayolları’na ait kargo uçağında hidrolik arıza meydana geldi. İniş takımları açılmayınca pilot uçağı gövde üzerine indirdi. 371 metre sürüklendi. Havalimanı itfaiye ekipleri alev alan uçağa anında müdahale etti. Faciayı önledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:00
Fed-’Ex’ böyle iniş yaptı

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FedEx Havayolları'na ait kargo uçağı Paris'ten İstanbul'a doğru havalandı. Ancak Boeing 763 tipi uçak inmek için İstanbul'a yaklaştığında hidrolik arızası yaşandı. Bu nedenle iniş takımları açılmadı. 2 kes pisti pas geçen uçak İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi. Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti. İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı. Kule ile pilot arasındaki konuşma ise kayıtlara şöyle geçti:

PİLOT: Evet. Havalimanının üzerinden geçip kontrol kulesinin iniş takımımıza bir göz atmasını istiyoruz. Şu anda sistemler ön iniş takımının açılmadığını gösteriyor. Bunu kontrol kulesinin teyit etmesi için alçak uçuş geçekleştirme izni istiyoruz. Bir bakabilirler mi?
- KULE: Anlaşıldı FedEx 6238. Teyit ediyorum burun iniş takımınız açılmıyor, teyit edin.
- PİLOT: Anlaşıldı, teyit ediyoruz.
- KULE: FedEx 6238 anlaşıldı, bilgi alındı, sorun yok.
- PİLOT: Bu sefer alçak geçiş yapacağız, ardından yakıt seviyemiz sebebiyle iniş yapmamız gerekiyor.
- PİLOT: FedEx 6238 yaklaşım ve inişte.
- KULE: 6238 anlaşıldı. Gövde üstü iniş.

GÜÇ İLETİMİ SAĞLIYOR
Hidrolik sistemler uçakta ve diğer hava araçlarında genelde bir noktadan diğer noktaya güç iletimi aktarmaya yarar. Bu sistemler; iniş takımlarındaki fren sistemleri, iniş takımlarını içeri alma-açma sistemleri, hava frenleri, hava karıştırıcı –spoiler sistemlerde ve uçuş control sistemlerinde kullanılır.

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