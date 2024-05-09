Bu nasıl hesap!

Son dönemde bazı restoranlar fiyatları kadar servis ücretiyle de konuşuluyor. Bahşiş bırakılmadığı gerekçesiyle hesaba işlenen 'servis ücreti' işletmelerde yaygınlaşmaya başlarken, tüketicilerden tepki yağıyor. Tüketici dernekleri de 'Vatandaş bunu ödemek zorunda değil" uyarısı yapıyor. Ancak restoranlar boş durmuyor. Şimdi de yetkililere kredi kartıyla bahşiş tahsilatı yapılması için çağrı geldi.

'BAHŞİŞ VERİLMİYOR' GEREKÇESİ

Teklifin sahibi olan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastroekonomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Türkiye genelindeki 200 bin işletmenin yüzde 1-2'sinde servis ücreti istendiğini kaydetti. Eskiden personele maaş kadar bahşiş ücreti verildiğini belirten Kaya, "Bahşiş kesilince biz çalıştıracak adam bulamaz olduk" dedi.

Bu soruna ilişkin ilgili bakanlıklarla yaklaşık 3 yıldır görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Demirer, "Çalışan arkadaşlara ek gelir elde etmesi için servis ücretini kredi kartından almak üzere yüzde 10-12 gibi yüzdesel olarak belirleyelim. Benim görüşüm bunun yüzde 15'ten olması yönünde. Bunun yarısını devlete vergi ödeyelim, kalan yarısı da hiç değilse yüzde 5 olsun. Kredi kartıyla bahşiş toplayalım. Müşteri mecburi değil, gönüllü ödemiş olsun. Bizim



VATANDAŞ ELEŞTİRDİ

Kartla bahşiş teklifini vatandaşlar ise eleştiri yağmuruna tuttu. Restoranlarda yemek fiyatlarının zaten her türlü maliyet eklenerek belirlendiğini belirten vatandaşlar, "İsteyen gönüllü olarak bahşişini bırakıyor. Böyle bir ücret zorunlu olamaz" yorumunu yapıyor.